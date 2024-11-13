نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط مصنع غير مرخص ينتج زبدة مغشوشة فى العياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت إدارة تموين العياط التابعة لمديرية التموين بالجيزة، حملة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وكشفت المديرية في بيان لها، إن الحملة أسفرت برئاسة عبير حسن العقبي مدير الإدارة، عن تحرير 7 محاضر جنح، شملت محضر جنح وضبط مصنع زبدة دون ترخيص، يقوم بالغش التجاري وتصنيع الزبدة من الدهن النباتي وبيعها للمواطنين على أنها مصنعة من منتجات الألبان، وعليه تم التحفظ على 20 كرتونة لمادة تستخدم في التصنيع ونحو 300 كيلو متنج نهائي.

وأضافت أنه تم تحرير محضر جنح وضبط مخزن تعبئة زيت طعام وبيع حبوب، وتم التحفظ على 1000 كيلو زيت طعام سائب مجهول المصدر ودون بيانات وعدد من الجراكن والزجاجات والاستكير والكراتين، لعدم تسجيل علامة تجارية.

وتابعت أنه تم تحرير محضر جنح وضبط مصنع ملابس أطفال دون ترخيص، وتم التحفظ على 10 رولات أقمشة طول الرول نحو 60 متر تقريبًا و20 ماكينة خياطة لتصنيع الملابس و1000 استكير يتم لصقها على الملابس دون وجود علامة تجارية مسجلة.

وقالت إنه تم تحرير محضر جنح وضبط 1000 علبة سجائر غير مطابقة للفواتير، ومحضر جنح تجميع وضبط 3 أجولة دقيق بلدي مدعم، وجوال رده زنة 15 كليو جرام لدى سيارة ربع نقل، ومحضر جنح وضبط جوال دقيق بلدي مدعم ضد مجهول.

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