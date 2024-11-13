نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يتلقى برقيات عزاء من رئيس الإمارات ونائبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلته في وفاة شقيقته.

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر برقيتي تعزية مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.