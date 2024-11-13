نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة مملكة البحرين تعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة من سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وأعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، في برقية العزاء، عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة المغفور لها -بإذن الله- شقيقة فضيلة الإمام الأكبر، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم فضيلة الإمام الأكبر والعائلة الكريمة الصبر والسلوان.