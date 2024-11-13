نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرسة نزلة سلام الإعدادية بإدارة الصف التعليمية تفوز بمسابقة أصدقاء بيت العائلة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فازت مدرسة نزلة سلام الإعدادية، التابعة لإدارة الصف التعليمية، جنوب محافظة الجيزة، بمسابقة أصدقاء بيت العائلة المصرية التي نظمتها الإدارة وذلك على مستوى مدارس الإدارة، برعاية ياسر عكاشة، مدير عام الإدارة، وتوجيهات سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وقد حصدت مدرسة نزلة سلام الإعدادية، بقيادة ياسر صلاح مدير عام المدرسة، المركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية في مسابقة أصدقاء بيت العائلة المصرية وهو أحد الأنشطة البارزة الذي يدعو إلى التكاتف والتواصل الدائم بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين وتشابك الهلال مع الصليب، هذا وقد تم تصعيد المدرسة للمسابقة على مستوى المديرية.

وقد أقيمت المسابقة برعاية محمود هاشم مدير عام الخدمات التربوية والموجة الأول للتربية الاجتماعية، وإشراف كلا من محمد كشك موجه التربية الاجتماعية، شاهيناز سالم موجه التربية الاجتماعية، رحاب نفاد وكيل مدرسة نزلة سلام الإعدادية والأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

وتهدف مسابقة أصدقاء بيت العائلة المصرية إلى توحيد النسيج الوطني والقومية المصرية للشعب المصري، تعود التلاميذ علي التسامح وحب الاديان وعمل الخير، كلنا واحد مسلمين ومسيحيين مواطنين مصريين وإخوة متحابين.