تعرض محمد شوقي لاعب كفر الشيخ لأزمة قلبية اثناء مشاركته في مباراة القزازين بالقسم الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - تعرض اللاعب محمد شوقى مدافع فريق كفر الشيخ لأزمة قلبية، أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام القزازين بدورى القسم الثانى، وتم نقله الى مستشفى القزازين في حالة حرجة .

وكان قرر حكم مباراة القزازين وكفر الشيخ إلغاء المباراة، وذلك عقب سقوط محمد شوقى مدافع فريق كفر الشيخ والذي تعرض لحالة بلع لسان في الشوط الثانى من عمر اللقاء.

وقام لاعبو الفريقين بالتوجه إلى مستشفى القزازين للاطمئنان على اللاعب محمد شوقى الذى يتعرض لحالة حرجة عقب بلع لسانه.

وأنطلقت في الثانية والنصف عصر اليوم، ست مباريات في الأسبوع السابع للمجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يستضيف الصيد بالمحلة فريق نبروه ويحل كفرالشيخ ضيفا على مركز شباب القزازين ويلتقي دمياط مع مالية كفرالزيات ودكرنس مع بني عبيد وبايونيرز مع مركز شباب تلا وبيلا مع ميجا سبورت في الثانية

في الملعب الفرعي باستاد غزل المحلة يستضيف الصيد بالمحلة المتصدر برصيد 13 نقطة بقيادة عبدالرحمن فهمي فريق نبروه الخامس برصيد تسع نقاط بقيادة محمد عبدالله.