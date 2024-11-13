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نقيب الإعلاميين ينعي شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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أحمد جودة - القاهرة - معا النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الشقيقة الكُبرى لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين: “نشاطر العائلة الكريمة الأحزان في مصابهم الأليم”.

ودعا المولى عز وجل، أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها، الصبر والسُلوان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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