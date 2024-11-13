نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن يكشف حقيقة فيديو سيدة تدعي إجراء تحاليل إثبات النسب ويضبطها بتهمة النصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية عن حقيقة فيديو متداول لسيدة تدعي عملها في مجال التحاليل الطبية، وتزعم أن غالبية تحاليل إثبات النسب "DNA" تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهم.

وأوضحت التحريات أن السيدة التي ظهرت في الفيديو ليست طبيبة، وإنما حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، وتدير معمل تحاليل دون ترخيص في محافظة كفر الشيخ.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهمة

أكدت الداخلية أن السيدة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين عبر صفحة طبية مزيفة، واستهدفت من خلالها جذب الانتباه لتحقيق مشاهدات وأرباح مالية.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، التي اعترفت بارتكابها للواقعة بغرض تحقيق أرباح مادية وزيادة المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وجاري عرضها على النيابة العامة للتحقيق.