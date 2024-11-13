نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024.. برودة ليلية وانخفاض قادم في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حيث يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يميل إلى الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء بفترات متقطعة.

تحذيرات الأرصاد وانخفاض درجات الحرارة

أشارت الأرصاد إلى انخفاض متوقع في درجات الحرارة بداية من السبت المقبل، حيث من المتوقع أن يؤدي امتداد منخفض جوي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على المناطق الساحلية.

حالة البحرين اليوم

البحر المتوسط : حالة البحر تكون خفيفة إلى معتدلة بارتفاع موج يتراوح بين 1 و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

: حالة البحر تكون خفيفة إلى معتدلة بارتفاع موج يتراوح بين 1 و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية. البحر الأحمر: الحالة معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم