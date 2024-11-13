نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة نظام صرف الخبز المدعم للعمل بعد عطل مفاجئ وأهمية تحسين البنية التحتية للمنظومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشعبة العامة للمخابز عن عودة العمل بنظام صرف الخبز المدعم في كافة محافظات مصر بعد عطل مفاجئ شهدته المنظومة صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى اضطراب واسع في نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

وقد أثر هذا العطل بشكل مباشر على ملايين المصريين الذين يعتمدون على نظام صرف الخبز المدعم يوميًا عبر البطاقات التموينية، والتي تغطي 70 مليون مواطن موزعين على نحو 23 مليون بطاقة.

تحديات تقنية وتطوير البنية التحتية

سلط هذا العطل الضوء على التحديات التقنية التي تواجهها منظومة صرف الخبز المدعم والحاجة الملحة لتطوير بنيتها التحتية لضمان استمرارية الخدمة وتجنب أي توقفات مستقبلية.

اجتماع لمناقشة تحسين المنظومة

أعلن خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة لأصحاب المخابز، عن اجتماع موسع سيُعقد الخميس القادم في مقر غرفة الجيزة التجارية لمناقشة مستجدات المنظومة، بما في ذلك التعديلات المقترحة على القرار 175 لسنة 2024 ورخص الإصدار وفقًا للقانون 154 لسنة 2019.

يسعى الاجتماع إلى وضع خطط لتحسين النظام وضمان توفير خدمات تموينية مستقرة للمواطنين.