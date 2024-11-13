نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تفتح باب التقديم على وظائف بالسعودية في مجالات التسويق والمبيعات والشيفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل المصرية عن فتح باب التقديم على 21 فرصة عمل في السعودية ضمن مجالات التسويق والمبيعات والشيفات، حيث تقدم مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني في المملكة العربية السعودية 7 وظائف لكل من هذه المجالات الثلاثة.

تفاصيل وشروط التقديم

أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للمصريين بالخارج، حيث تم التنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض لإتاحة هذه الوظائف.

التقديم متاح لمدة عشرة أيام حتى 21 نوفمبر الجاري، في مقر الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل (3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة)، من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً.

المستندات المطلوبة للتقديم

صورة من جواز سفر ساري المفعول.

صورة من المؤهل العلمي.

السيرة الذاتية.

شهادات الخبرة إن وجدت.

شروط التقديم حسب الوظيفة

التسويق والمبيعات: يشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وخبرة سابقة في مجالات الدعاية والإعلان.

الشيفات: يفضل مؤهل عالٍ في مجال السياحة والفنادق، مع مهارة في تقديم المحتوى الإعلامي.

الأجور والمزايا

تتراوح الرواتب الشهرية لهذه الوظائف بين 3000 و8000 ريال سعودي، وتشمل المزايا عقد عمل سنوي، تذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى، وسكن ملائم للموظفين.