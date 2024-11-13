نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024: استقرار الأجواء وتحذير من برودة الليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استقرار حالة الطقس اليوم، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في أنحاء الجمهورية، مع توقعات بأجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون الطقس معتدلًا نهارًا على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس والأجواء العامة

توصي الأرصاد بالحذر خلال الساعات الليلية، حيث تشهد الأجواء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصةً في المناطق الصحراوية والأماكن المفتوحة.

كما تتكون الشبورة المائية صباحًا، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية. كما أشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على أغلب المناطق بشكل متقطع.

حالة البحرين اليوم

البحر المتوسط : تكون الحالة خفيفة إلى معتدلة، حيث يصل ارتفاع الموج بين 1.5 و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

: تكون الحالة خفيفة إلى معتدلة، حيث يصل ارتفاع الموج بين 1.5 و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية. البحر الأحمر: الحالة معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة مئوية.

: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة مئوية. السواحل الشمالية الشرقية : العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية.

: العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية. شمال الصعيد : العظمى 27 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

: العظمى 27 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة مئوية.

تشير الأجواء إلى اعتدال عام في النهار وبرودة خلال الليل، ما يستدعي ارتداء الملابس الدافئة خاصةً في الفترات المسائية والصباحية المبكرة.