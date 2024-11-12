نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يترأس اجتماع الدورة (73) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الدورة العادية رقم ( 73 ) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، الذي انعقد اليوم، الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2024، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تقدير ومودة الشعب المصري الذي يعتز دومًا بانتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها.

وقد تضمن جدول الأعمال المقترح المعروض على العديد من القضايا التي تصب في السعي المشترك للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين الدول العربية، والعمل على مواكبة التطورات السريعة في مختلف مجالات النقل.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا الاجتماع يتزامن مع التدهور والتصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق على غزة ولبنان حيث تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والإذلال والتجويع والإبادة الجماعية ضد الأشقاء في غزة، والحرب والتدمير الممنهج على لبنان الشقيق، الأمر الذي ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو إلى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وفي الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع إسرائيل، فإن عليها أن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل على رفع الحظر المفروض على أكثر من ٢،٣ مليون فلسطيني في قطاع غزة، بعد أن وصلت أوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود بسبب القيود التي يفرضها المحتل الإسرائيلي على نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين المحاصرين، واستمرار إسرائيل في هجماتها العدوانية غير المبررة على لبنان الشقيق ورفضها الانصياع لنداءات وقف عدوانها وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في لبنان الشقيق.

وفي ختام كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه غني عن البيان الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة الدول لقطاع النقل والمواصلات بالنظر إلى أهميته في تقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمعات، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأكد حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية برًا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.

ووجه الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها أمس واليوم لمؤتمر القمة العربية الإسلامية لمناصرة ومؤازرة وتأييد الأشقاء في فلسطين ولبنان.

ولفت إلى أن الأمانة العامة ستقدم بعرض جدول الاعمال والتوصيات التي توصلت لها اللجان الفنية المعنية بعد دراستها للموضوعات المطروحة والتي تتناول كافة مجالات التعاون المشار إليها سالفًا.