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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال طبقة الأساس لعملية توسعة ورصف جسر الصليبة بشبرامنت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير بطريق جسر الصليبة بنطاق مركز أبو النمرس تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق بداية من طريق المريوطية إلى طريق الترعة الشبرامنتية بطول ٣ كم وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي.
ووجه نائب محافظ الجيزة، بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير مشددا على الألتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع شركات المرافق وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وتسهيل حركة المرور علي الطريق.
رافق نائب المحافظ خلال الزيارة، زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس ونجوى السعيد
مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومحمد الراوي مدير شبكات وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة
ومسؤولي شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والمصرية للأتصالات والري والصرف المغطي والشركات المنفذة للأعمال.