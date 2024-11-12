نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال طبقة الأساس لعملية توسعة ورصف جسر الصليبة بشبرامنت

ووجه نائب محافظ الجيزة، بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير مشددا على الألتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع شركات المرافق وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وتسهيل حركة المرور علي الطريق.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع