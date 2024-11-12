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تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح ١٥% على طلبات تقنين الأوضاع بالجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح ١٥% على طلبات تقنين الأوضاع بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ على تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح ١٥ % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد ٧% وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمده ( ٤٥ ) يوما. 

وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعا للمواطنين على سداد مستحقات الدولة من ( مقدمات تعاقد، واقساط بيعات، وحق انتفاع ) وغيرها من الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى املاك الدولة.
ومنح كافة المتقاعسين عن سداد اقساط البيعات مهله ( ٤٥ ) يوما لسداد تلك الاقساط مضافا اليها الفوائدة المقررة قانونا ( بواقع 7 % ) عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير ).
على ان تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤  ٠

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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