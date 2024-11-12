نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح ١٥% على طلبات تقنين الأوضاع بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ على تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح ١٥ % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد ٧% وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمده ( ٤٥ ) يوما.

وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعا للمواطنين على سداد مستحقات الدولة من ( مقدمات تعاقد، واقساط بيعات، وحق انتفاع ) وغيرها من الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى املاك الدولة.

ومنح كافة المتقاعسين عن سداد اقساط البيعات مهله ( ٤٥ ) يوما لسداد تلك الاقساط مضافا اليها الفوائدة المقررة قانونا ( بواقع 7 % ) عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير ).

على ان تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ ٠