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الأوقاف تعلن انطلاق 8 قوافل دعوية للواعظات.. الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - (8) قوافل دعوية للواعظات الجمعة بعنوان: (منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة)

تطلق وزارة الأوقاف (8) قوافل دعوية للواعظات الجمعة القادمة بـمديريات أوقاف: (القاهرة- الفيوم – سوهاج – بني سويف – قنا – الجيزة - دمياط - الأقصر) وذلك يوم الجمعة الموافق: 15 /11/2024م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: (منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة).

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص، وضمن النشاط الدعوي للواعظات.
وذلك على النحو التالي:
القافلة الأولى: القاهرة 
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1.  الفتح حدائق المعادي الواعظة: إيمان إبراهيم عبد العظيم علي
الواعظة: مروة أحمد علي البسيوني
2.  المدينة المنورة حدائق المعادي الواعظة: سناء عبد العزيز محمود
الواعظة: عائشة السيد عبد الفتاح
3.  عباد الرحمن زهراء المعادي الواعظة: سارة قطب إبراهيم قطب
الواعظة: ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم
4.  المرشدي زهراء المعادي الواعظة: حنان محمد فهيم عبد الحميد
الواعظة: جيهان أحمد شوقي
5.  الريان المعادي الواعظة: منى أحمد محمد إبراهيم
الواعظة: نبية محمود سعيد
القافلة الثانية: الفيوم
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1.  النصر طامية أول الواعظة: هبة مختار على سعيد
الواعظة: آمال حسني قرني مرسي
2.  العتيق طامية أول الواعظة: رجاء هاشم على خورشيد
الواعظة: وفاء سامي غباري غباري
3.  المحرزي طامية أول الواعظة: آيات محمود عبدالفتاح
الواعظة: أفنان عمر  عبد الغني أبو زيد
4.  التقوى - الصعايدة طامية أول الواعظة: هند شعبان أحمد حسان
الواعظة: شيماء محمد إبراهيم عثمان
5.  نور الإيمان طامية ثان الواعظة: أميرة أحمد رجب عبد الدايم
الواعظة: جهاد ممدوح محمد عبد التواب
القافلة الثالثة: سوهاج
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1.  التوحيد - مدينة ناصر أخميم الواعظة: مروة أحمد عبد اللاه
الواعظة: ناهد إبراهيم محمد
2.  مصعب بن عمير - مدينة ناصر أخميم الواعظة: عواطف عبد السميع عبد الرحمن
الواعظة: ميرفت أبو الفضل عبد العال
3.  القطب بندر سوهاج الواعظة: بسمة خلف ريان أبو الحسن
الواعظة: آمال عبد الغني أحمد
4.  التوحيد بندر سوهاج الواعظة: نادية محمود عبد الباري
الواعظة: سعدية السيد محمود
5.  العارف بندر سوهاج الواعظة: عواطف عبد الفتاح سيد
الواعظة: صباح محمود عثمان
القافلة الرابعة: بني سويف
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1.  الكبير – بني عفان مركز بني سويف الواعظة: ملكة عبد العظيم أحمد
2.  الشرقي – الحلابية مركز بني سويف الواعظة: فاطمة محمد حامد
3.  عمر بن الخطاب – الكوم الأحمر مركز بني سويف الواعظة: هيام زكريا أحمد
4.  الكبير – بني هارون مركز بني سويف الواعظة: منيرة عبد الناصر أحمد
5.  الكبير – دموشيا مركز بني سويف الواعظة: هبة عبد العال أحمد
6.  الرضا – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة: منيرة عبد الناصر أحمد
7.  القنديل الأخضر – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة: سليمة نوح عبد القادر
8.  عمار بن ياسر – الحي الأول مركز بني سويف الواعظة: شروق سيد محمد
9.  أبو بكر الصديق – الحي الثاني مركز بني سويف الواعظة: إيمان أحمد مسعود
10.  الحسن البصري – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة: غادة عبد اللطيف حسن
القافلة الخامسة: قنا
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1.  الوحدة العربية قنا الواعظة: فاطمة  إبراهيم محمد
الواعظة: كريمة  مسعود عبد الباقي
2.  سيدي عمر قنا الواعظة: إلهام شاكر محي الدين محمود
الواعظة: سعاد جاد الرب عبدالله
3.  الفتح نجع حمادي الواعظة: آيات خلف عصر
الواعظة: هدير أحمد عبدالمجيد
4.  اللواء نجع حمادي الواعظة: خديجة حمدي أبو المجد
الواعظة: فاطمة محمد خليفة
5.  الشباب العركي الواعظة: أسماء محمد ذاكر
الواعظة: عبير محمد علي أحمد
القافلة السادسة: الجيزة
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1.  الحمد ـ حدائق الأهرام الهرم الواعظة: كاميليا محمد كامل
الواعظة: منال عبد المجيد محمود
2.  المدينة المنورة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة: منال محمد جمال الدين
الواعظة: ماجدة حماية الله محمد
3.  خالد بن الوليد- حدائق الأهرام الهرم الواعظة: نسرين محمد شطا
الواعظة: منال عبدالوهاب أمين
4.  الحسين بن علي- حدائق الأهرام الهرم الواعظة: راوية عبدالمنعم خليل
الواعظة: آمال محمود علي
5.  حدائق الجنة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة: سحر سعيد حسن
الواعظة: هدى محمد أحمد زين
القافلة السابعة: دمياط
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1.  البحر- دمياط دمياط الواعظة: شريهان إبراهيم الجمل
2.  عمرو بن العاص- دمياط دمياط الواعظة: أماني الحسيني عيد عبد اللاه
3.  الشهداء- دمياط دمياط الواعظة: مريم البسيوني أحمد فرج
4.  عمر بن الخطاب- دمياط دمياط الواعظة: سارة صلاح أحمد عبد الخالق
5.  النور - الحرس- دمياط دمياط الواعظة: حنان أحمد كيرة
القافلة الثامنة: الأقصر
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1.  بندر الأقصر بندر الأقصر الواعظة: سهير سيد محمود أحمد
الواعظة: ريهام أحمد محمد بكر
2.  صلاح الدين بندر الأقصر الواعظة: نادية عبدالحميد محمود
الواعظة: سعيدة عبد الستار محمد حفني
3.  الراضي بندر الأقصر الواعظة: هبة سيد حنفي سيد
الواعظة: فاطمة الزهراء كامل محمد
4.  الإيمان - ش المدينة المنورة بندر الأقصر الواعظة: فاطمة أحمد عثمان أحمد
الواعظة: إسراء أحمد  خضري محمد
5.  النصر -العوامية بندر الأقصر الواعظة: شيماء محمد حسان
الواعظة: فاطمة عبد الدايم سيد أحمد

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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