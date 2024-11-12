نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انطلاق 8 قوافل دعوية للواعظات.. الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - (8) قوافل دعوية للواعظات الجمعة بعنوان: (منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة)

تطلق وزارة الأوقاف (8) قوافل دعوية للواعظات الجمعة القادمة بـمديريات أوقاف: (القاهرة- الفيوم – سوهاج – بني سويف – قنا – الجيزة - دمياط - الأقصر) وذلك يوم الجمعة الموافق: 15 /11/2024م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: (منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة).

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص، وضمن النشاط الدعوي للواعظات.

وذلك على النحو التالي:

القافلة الأولى: القاهرة

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. الفتح حدائق المعادي الواعظة: إيمان إبراهيم عبد العظيم علي

الواعظة: مروة أحمد علي البسيوني

2. المدينة المنورة حدائق المعادي الواعظة: سناء عبد العزيز محمود

الواعظة: عائشة السيد عبد الفتاح

3. عباد الرحمن زهراء المعادي الواعظة: سارة قطب إبراهيم قطب

الواعظة: ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم

4. المرشدي زهراء المعادي الواعظة: حنان محمد فهيم عبد الحميد

الواعظة: جيهان أحمد شوقي

5. الريان المعادي الواعظة: منى أحمد محمد إبراهيم

الواعظة: نبية محمود سعيد

القافلة الثانية: الفيوم

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. النصر طامية أول الواعظة: هبة مختار على سعيد

الواعظة: آمال حسني قرني مرسي

2. العتيق طامية أول الواعظة: رجاء هاشم على خورشيد

الواعظة: وفاء سامي غباري غباري

3. المحرزي طامية أول الواعظة: آيات محمود عبدالفتاح

الواعظة: أفنان عمر عبد الغني أبو زيد

4. التقوى - الصعايدة طامية أول الواعظة: هند شعبان أحمد حسان

الواعظة: شيماء محمد إبراهيم عثمان

5. نور الإيمان طامية ثان الواعظة: أميرة أحمد رجب عبد الدايم

الواعظة: جهاد ممدوح محمد عبد التواب

القافلة الثالثة: سوهاج

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. التوحيد - مدينة ناصر أخميم الواعظة: مروة أحمد عبد اللاه

الواعظة: ناهد إبراهيم محمد

2. مصعب بن عمير - مدينة ناصر أخميم الواعظة: عواطف عبد السميع عبد الرحمن

الواعظة: ميرفت أبو الفضل عبد العال

3. القطب بندر سوهاج الواعظة: بسمة خلف ريان أبو الحسن

الواعظة: آمال عبد الغني أحمد

4. التوحيد بندر سوهاج الواعظة: نادية محمود عبد الباري

الواعظة: سعدية السيد محمود

5. العارف بندر سوهاج الواعظة: عواطف عبد الفتاح سيد

الواعظة: صباح محمود عثمان

القافلة الرابعة: بني سويف

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. الكبير – بني عفان مركز بني سويف الواعظة: ملكة عبد العظيم أحمد

2. الشرقي – الحلابية مركز بني سويف الواعظة: فاطمة محمد حامد

3. عمر بن الخطاب – الكوم الأحمر مركز بني سويف الواعظة: هيام زكريا أحمد

4. الكبير – بني هارون مركز بني سويف الواعظة: منيرة عبد الناصر أحمد

5. الكبير – دموشيا مركز بني سويف الواعظة: هبة عبد العال أحمد

6. الرضا – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة: منيرة عبد الناصر أحمد

7. القنديل الأخضر – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة: سليمة نوح عبد القادر

8. عمار بن ياسر – الحي الأول مركز بني سويف الواعظة: شروق سيد محمد

9. أبو بكر الصديق – الحي الثاني مركز بني سويف الواعظة: إيمان أحمد مسعود

10. الحسن البصري – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة: غادة عبد اللطيف حسن

القافلة الخامسة: قنا

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. الوحدة العربية قنا الواعظة: فاطمة إبراهيم محمد

الواعظة: كريمة مسعود عبد الباقي

2. سيدي عمر قنا الواعظة: إلهام شاكر محي الدين محمود

الواعظة: سعاد جاد الرب عبدالله

3. الفتح نجع حمادي الواعظة: آيات خلف عصر

الواعظة: هدير أحمد عبدالمجيد

4. اللواء نجع حمادي الواعظة: خديجة حمدي أبو المجد

الواعظة: فاطمة محمد خليفة

5. الشباب العركي الواعظة: أسماء محمد ذاكر

الواعظة: عبير محمد علي أحمد

القافلة السادسة: الجيزة

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. الحمد ـ حدائق الأهرام الهرم الواعظة: كاميليا محمد كامل

الواعظة: منال عبد المجيد محمود

2. المدينة المنورة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة: منال محمد جمال الدين

الواعظة: ماجدة حماية الله محمد

3. خالد بن الوليد- حدائق الأهرام الهرم الواعظة: نسرين محمد شطا

الواعظة: منال عبدالوهاب أمين

4. الحسين بن علي- حدائق الأهرام الهرم الواعظة: راوية عبدالمنعم خليل

الواعظة: آمال محمود علي

5. حدائق الجنة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة: سحر سعيد حسن

الواعظة: هدى محمد أحمد زين

القافلة السابعة: دمياط

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. البحر- دمياط دمياط الواعظة: شريهان إبراهيم الجمل

2. عمرو بن العاص- دمياط دمياط الواعظة: أماني الحسيني عيد عبد اللاه

3. الشهداء- دمياط دمياط الواعظة: مريم البسيوني أحمد فرج

4. عمر بن الخطاب- دمياط دمياط الواعظة: سارة صلاح أحمد عبد الخالق

5. النور - الحرس- دمياط دمياط الواعظة: حنان أحمد كيرة

القافلة الثامنة: الأقصر

م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة

1. بندر الأقصر بندر الأقصر الواعظة: سهير سيد محمود أحمد

الواعظة: ريهام أحمد محمد بكر

2. صلاح الدين بندر الأقصر الواعظة: نادية عبدالحميد محمود

الواعظة: سعيدة عبد الستار محمد حفني

3. الراضي بندر الأقصر الواعظة: هبة سيد حنفي سيد

الواعظة: فاطمة الزهراء كامل محمد

4. الإيمان - ش المدينة المنورة بندر الأقصر الواعظة: فاطمة أحمد عثمان أحمد

الواعظة: إسراء أحمد خضري محمد

5. النصر -العوامية بندر الأقصر الواعظة: شيماء محمد حسان

الواعظة: فاطمة عبد الدايم سيد أحمد