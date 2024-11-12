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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انطلاق 8 قوافل دعوية للواعظات.. الجمعة القادمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - (8) قوافل دعوية للواعظات الجمعة بعنوان: (منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة)
تطلق وزارة الأوقاف (8) قوافل دعوية للواعظات الجمعة القادمة بـمديريات أوقاف: (القاهرة- الفيوم – سوهاج – بني سويف – قنا – الجيزة - دمياط - الأقصر) وذلك يوم الجمعة الموافق: 15 /11/2024م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: (منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة).
يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص، وضمن النشاط الدعوي للواعظات.
وذلك على النحو التالي:
القافلة الأولى: القاهرة
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. الفتح حدائق المعادي الواعظة: إيمان إبراهيم عبد العظيم علي
الواعظة: مروة أحمد علي البسيوني
2. المدينة المنورة حدائق المعادي الواعظة: سناء عبد العزيز محمود
الواعظة: عائشة السيد عبد الفتاح
3. عباد الرحمن زهراء المعادي الواعظة: سارة قطب إبراهيم قطب
الواعظة: ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم
4. المرشدي زهراء المعادي الواعظة: حنان محمد فهيم عبد الحميد
الواعظة: جيهان أحمد شوقي
5. الريان المعادي الواعظة: منى أحمد محمد إبراهيم
الواعظة: نبية محمود سعيد
القافلة الثانية: الفيوم
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. النصر طامية أول الواعظة: هبة مختار على سعيد
الواعظة: آمال حسني قرني مرسي
2. العتيق طامية أول الواعظة: رجاء هاشم على خورشيد
الواعظة: وفاء سامي غباري غباري
3. المحرزي طامية أول الواعظة: آيات محمود عبدالفتاح
الواعظة: أفنان عمر عبد الغني أبو زيد
4. التقوى - الصعايدة طامية أول الواعظة: هند شعبان أحمد حسان
الواعظة: شيماء محمد إبراهيم عثمان
5. نور الإيمان طامية ثان الواعظة: أميرة أحمد رجب عبد الدايم
الواعظة: جهاد ممدوح محمد عبد التواب
القافلة الثالثة: سوهاج
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. التوحيد - مدينة ناصر أخميم الواعظة: مروة أحمد عبد اللاه
الواعظة: ناهد إبراهيم محمد
2. مصعب بن عمير - مدينة ناصر أخميم الواعظة: عواطف عبد السميع عبد الرحمن
الواعظة: ميرفت أبو الفضل عبد العال
3. القطب بندر سوهاج الواعظة: بسمة خلف ريان أبو الحسن
الواعظة: آمال عبد الغني أحمد
4. التوحيد بندر سوهاج الواعظة: نادية محمود عبد الباري
الواعظة: سعدية السيد محمود
5. العارف بندر سوهاج الواعظة: عواطف عبد الفتاح سيد
الواعظة: صباح محمود عثمان
القافلة الرابعة: بني سويف
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. الكبير – بني عفان مركز بني سويف الواعظة: ملكة عبد العظيم أحمد
2. الشرقي – الحلابية مركز بني سويف الواعظة: فاطمة محمد حامد
3. عمر بن الخطاب – الكوم الأحمر مركز بني سويف الواعظة: هيام زكريا أحمد
4. الكبير – بني هارون مركز بني سويف الواعظة: منيرة عبد الناصر أحمد
5. الكبير – دموشيا مركز بني سويف الواعظة: هبة عبد العال أحمد
6. الرضا – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة: منيرة عبد الناصر أحمد
7. القنديل الأخضر – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة: سليمة نوح عبد القادر
8. عمار بن ياسر – الحي الأول مركز بني سويف الواعظة: شروق سيد محمد
9. أبو بكر الصديق – الحي الثاني مركز بني سويف الواعظة: إيمان أحمد مسعود
10. الحسن البصري – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة: غادة عبد اللطيف حسن
القافلة الخامسة: قنا
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. الوحدة العربية قنا الواعظة: فاطمة إبراهيم محمد
الواعظة: كريمة مسعود عبد الباقي
2. سيدي عمر قنا الواعظة: إلهام شاكر محي الدين محمود
الواعظة: سعاد جاد الرب عبدالله
3. الفتح نجع حمادي الواعظة: آيات خلف عصر
الواعظة: هدير أحمد عبدالمجيد
4. اللواء نجع حمادي الواعظة: خديجة حمدي أبو المجد
الواعظة: فاطمة محمد خليفة
5. الشباب العركي الواعظة: أسماء محمد ذاكر
الواعظة: عبير محمد علي أحمد
القافلة السادسة: الجيزة
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. الحمد ـ حدائق الأهرام الهرم الواعظة: كاميليا محمد كامل
الواعظة: منال عبد المجيد محمود
2. المدينة المنورة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة: منال محمد جمال الدين
الواعظة: ماجدة حماية الله محمد
3. خالد بن الوليد- حدائق الأهرام الهرم الواعظة: نسرين محمد شطا
الواعظة: منال عبدالوهاب أمين
4. الحسين بن علي- حدائق الأهرام الهرم الواعظة: راوية عبدالمنعم خليل
الواعظة: آمال محمود علي
5. حدائق الجنة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة: سحر سعيد حسن
الواعظة: هدى محمد أحمد زين
القافلة السابعة: دمياط
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. البحر- دمياط دمياط الواعظة: شريهان إبراهيم الجمل
2. عمرو بن العاص- دمياط دمياط الواعظة: أماني الحسيني عيد عبد اللاه
3. الشهداء- دمياط دمياط الواعظة: مريم البسيوني أحمد فرج
4. عمر بن الخطاب- دمياط دمياط الواعظة: سارة صلاح أحمد عبد الخالق
5. النور - الحرس- دمياط دمياط الواعظة: حنان أحمد كيرة
القافلة الثامنة: الأقصر
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. بندر الأقصر بندر الأقصر الواعظة: سهير سيد محمود أحمد
الواعظة: ريهام أحمد محمد بكر
2. صلاح الدين بندر الأقصر الواعظة: نادية عبدالحميد محمود
الواعظة: سعيدة عبد الستار محمد حفني
3. الراضي بندر الأقصر الواعظة: هبة سيد حنفي سيد
الواعظة: فاطمة الزهراء كامل محمد
4. الإيمان - ش المدينة المنورة بندر الأقصر الواعظة: فاطمة أحمد عثمان أحمد
الواعظة: إسراء أحمد خضري محمد
5. النصر -العوامية بندر الأقصر الواعظة: شيماء محمد حسان
الواعظة: فاطمة عبد الدايم سيد أحمد