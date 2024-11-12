نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين.. غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية من أ.د/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف أ.د/ محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ينعقد غدًا الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، مجلس الحديث التاسع لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: أ.د/ محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، وأ.د.م/ أحمد نبوي مخلوف *، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، أ.د.م/ أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.