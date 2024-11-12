جبر يهنئ وزير الإعلام السعودى بنجاح القمة العربية الإسلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر التهنئة لوزير الإعلام السعودي سلمان الدوسرى لنجاح القمة العربية الإسلامية بالرياض ، وأشاد بالجهد الكبير لتسهيل مهمة الصحفيين والاعلاميين فى تغطية أعمال القمة والامكانيات الكبيرة التى وفرتها المملكة لنقل وقائع المؤتمر لكافة أنحاء العالم.

وأشاد الدوسرى بالعلاقات الإعلامية بين البلدين وزيارته الأخيرة لمصر ولقاءه بالصحفيين والإعلاميين المصريين، وجرى حديث حول التعاون الإعلامي بين البلدين، فى ظل رئاسة المملكة للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب وشغل مصر لمنصب نائب الرئيس.

وتحدث جبر عن جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مجالات سوشيال ميديا والذكاء الاصطناعى، وضرورة التعاون العربي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة، بما يخدم القضايا العربية المشتركة.