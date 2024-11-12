نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق وتحويلات مرورية في القاهرة والجيزة لتطوير الطرق وتسهيل الحركة المرورية (تعرف عليها) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الطرق التي تم إغلاقها كليًا أو جزئيًا في القاهرة والجيزة ضمن إجراءات تطوير وصيانة الطرق، وذلك لتقليل التكدس المروري وتوفير طرق بديلة لقائدي السيارات.

تشمل هذه الإغلاقات أعمال التطوير المرتبطة بإنشاء مترو الأنفاق والمونوريل وتوسعة الطرق السريعة.

الطرق المغلقة والتحويلات المرورية

طريق مصر حلوان الزراعي: تم غلقه كليًا أسفل الطريق الدائري بالاتجاه من ميدان أثر النبي باتجاه دار السلام لمدة 45 يومًا، مع تحويل حركة المرور للاتجاه الآخر بسبب صيانة الطريق الدائري.

طريق القاهرة أسوان الزراعي: الإغلاق الكلي بالاتجاه القادم من الصعيد نحو المنيب لمدة شهر لاستكمال مشروع محور 30 يوليو، مع تحويل السير إلى مسار بديل.

شارع الهرم: يشهد إغلاقًا كليًا بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربيني لمسافة 140 مترًا ولمدة 6 أشهر، لاستكمال المرحلة الثالثة من محطة مترو الأنفاق بشارع الهرم.

طريق الفيوم الصحراوي: إغلاق جزئي للقادم نحو الرماية، بمناسبة افتتاح ممشى الهرم السياحي.

الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى: إغلاق جزئي لتوسيع الطريق إلى 7 حارات، وأعلى المنيب إلى 8 حارات، مع تخصيص مسار للأتوبيس الترددي.

شارع يوسف عباس وتقاطع العروبة: إغلاق جزئي لأعمال مونوريل.

شارع زاكر حسين: غلق جزئي لتقاطع شارع الطيران مع جيهان السادات لأعمال التطوير.

الدائري الأوسطي: إغلاق جزئي من التجمعات الجديدة إلى 6 أكتوبر بسبب أعمال التطوير والسفلته.

طريق الإسكندرية الصحراوي: إغلاق جزئي لتطوير الطريق.

شارع التسعين الجنوبي والشمالي: إغلاق جزئي لإنشاء محطات قطار المونوريل وتوسيع ميدان المؤسسة.

الطريق الدولي الساحلي: إغلاق جزئي في الاتجاه من الإسكندرية إلى مرسى مطروح لأعمال تطوير الطريق.

فترة الإغلاق

تتراوح مدة الإغلاق للطرق المذكورة بين شهر و6 أشهر، باستثناء شارع الهرم الذي يستمر إغلاقه حتى نهاية 2025 نظرًا لأعمال مترو الأنفاق.