نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: طقس مستقر اليوم مع فرص أمطار خفيفة.. وتحذيرات للمسافرين من الشبورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار نسبي في حالة الطقس اليوم، بعد موجة من الأمطار الخفيفة التي شهدتها السواحل الشمالية.

وأشار إلى أن فرص الأمطار اليوم تظل خفيفة وتتركز على السواحل الشمالية وبعض المناطق في الوجه البحري.

حالة الطقس نهارًا وليلًا

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أوضح القياتي أن الأجواء معتدلة على شمال الجمهورية خلال النهار، وتميل إلى الحرارة في مناطق جنوب البلاد.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس باردًا إلى مائل للبرودة، مما يستدعي توخي الحذر عند اختيار الملابس.

استقرار الرياح وتحذيرات من الشبورة

أشار الدكتور القياتي إلى أن الرياح معتدلة اليوم، وأن الأجواء الخريفية المستقرة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي. كما حذر المسافرين على الطرق من تكوّن الشبورة المائية التي قد تعيق الرؤية صباحًا، وناشد بضرورة توخي الحذر عند القيادة.

نصائح الأرصاد للمواطنين: ينصح خبراء الأرصاد بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وتزايد احتمالية الشبورة المائية.