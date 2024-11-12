نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يهاجم طبيبة كفر الدوار: "بحثت عن الشهرة عبر انتهاك خصوصية مرضاها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مثيرة من برنامجه "الحكاية"، انتقد الإعلامي عمرو أديب بشدة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، والتي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تناولت فيه قصصًا تتعلق بحالات طبية حساسة دون احترام الخصوصية.

ووجه أديب انتقادًا لاذعًا للطبيبة، معتبرًا أنها تجاوزت أخلاقيات المهنة الطبية بحثًا عن الشهرة و"الترند" على حساب مرضاها.

وصف أديب للفيديو وتداعياته

بدأ عمرو أديب حديثه عن الفيديو، قائلًا: "ما حدث في الفيديو مُسيء ويعكس صورة مشوهة للمجتمع المصري".

واستنكر أديب الأسلوب الذي اعتمدته الطبيبة، مؤكدًا أنها وصفت الحالات بعبارات تفتقر إلى الاحترام والتقدير، كأنها "في بيت دعارة"، حيث تحدثت عن حالات "حمل سفاح" و"عقود عرفية لتثبيت نسب الأطفال"، وفق تعبيره.

اتهام الطبيبة بالسعي وراء الشهرة

انتقد أديب ما اعتبره سعيًا متعمدًا من الطبيبة لتصدر "الترند"، واصفًا ما قامت به بأنه "إعلان على جسد المصريات".

وأضاف: "دي دكتورة إزاي؟ فين القسم فين الخصوصية فين النخوة؟"، معبرًا عن صدمته من الطريقة التي تطرقت بها الطبيبة إلى القضايا الاجتماعية، محذرًا من خطورة نشر هكذا محتوى.

المجتمع المصري وقيمه

أكد أديب أن ما وصفته الطبيبة بـ "مجتمع جهنم" هو وصف غير واقعي، قائلًا: "البلد دي محترمة، وفيها ناس شقيانة تشتغل يوميًا لكسب لقمة العيش بكرامة".

ودعا المجتمع لعدم نسيان ما حدث، مشددًا على ضرورة محاسبة الطبيبة كي تكون "عبرة لمن يعتبر".

الدعوة للمحاسبة

أشار عمرو أديب إلى أنه سيواصل ملاحقة القضية، مؤكدًا على ضرورة محاسبة الطبيبة، قائلًا: "إذا ماحدش ناوي يلاحقها أنا هلاحقها"، داعيًا إلى عدم التسامح مع تجاوزاتها.

تعقيب حول السوشيال ميديا وتأثيرها

أعرب أديب عن قلقه من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على بعض الأفراد الذين يسعون للشهرة على حساب القيم والأخلاقيات، مضيفًا: "الناس جرالها هوس بالسوشيال ميديا، ودي لازم تبقى عبرة لأي حد يحاول يحصل على لايكات على حساب كرامة الناس".