نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة برلمانية تتقدم بسؤال إلى وزير الصحة بشأن فيديو "طبيبة كفر الدوار" وإفشاء أسرار المرضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا لوزير الصحة بشأن مقطع الفيديو المتداول لطبيبة أمراض نساء وتوليد، المعروف إعلاميًا باسم "طبيبة كفر الدوار".

أثار الفيديو جدلًا واسعًا بعدما ظهرت الطبيبة وهي تتحدث عن وقائع تتعلق بحمل غير شرعي وإجهاض لفتيات صغيرات، دون مراعاة ميثاق الشرف الطبي وقسم المهنة.

تفاصيل السؤال البرلماني

أوضحت النائبة سناء السعيد في السؤال أن الفيديو المتداول يتضمن سردًا من الطبيبة لقصص حساسة تتعلق بفتيات قاصرات دون زواج، وهو ما اعتبره البعض انتهاكًا لخصوصية المرضى وتشويهًا لصورة المجتمع.

وطالبت النائبة وزير الصحة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من هذه الحوادث الفردية التي تتسبب في إثارة القلق داخل المجتمع.

وأشارت السعيد إلى ضرورة تقديم الرد مكتوبًا ليطلع البرلمان والمجتمع على الإجراءات الرسمية التي ستتخذ لضمان التزام العاملين في القطاع الصحي بأخلاقيات المهنة والحد من التصرفات الفردية التي تثير الجدل وتؤثر على ثقة المرضى في أطبائهم.

موجة الجدل حول الفيديو

انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأت بعض الأطراف أن تصريحات الطبيبة تمثل خرقًا لأخلاقيات المهنة من خلال الإفشاء بتفاصيل حالات تتعلق بمرضى، دون احترام للخصوصية أو الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية.