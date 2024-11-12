نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وزيادة الرواتب وفقًا لبيان وزارة المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في قطاعات الدولة، وحددت يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2024 لبدء صرف المرتبات، مع تخصيص 4 أيام لصرف المتأخرات وهي أيام 7 و8 و9 و10 من الشهر ذاته.

يسهل هذا الجدول على الموظفين التخطيط لاستلام مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد.

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024

ستبدأ عملية صرف المرتبات يوم الخميس 24 نوفمبر، ويمكن للموظفين صرف مرتباتهم من فروع البنوك أو عبر فروع البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات والمدن المصرية.

تفاصيل مرتبات الموظفين بعد زيادة مارس

شهدت مرتبات الموظفين في الدرجات الوظيفية المختلفة زيادات جديدة تم تطبيقها بدءًا من مارس الماضي، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور كالتالي:

الدرجة الممتازة : 12،200 جنيه.

: 12،200 جنيه. الدرجة العالية : 10،200 جنيه.

: 10،200 جنيه. درجة المدير العام : 9،200 جنيه.

: 9،200 جنيه. الدرجة الأولى : 8،200 جنيه.

: 8،200 جنيه. الدرجة الثانية : 8،000 جنيه.

: 8،000 جنيه. الدرجة الثالثة : 7،500 جنيه.

: 7،500 جنيه. الدرجة الرابعة : 7،000 جنيه.

: 7،000 جنيه. الدرجة الخامسة : 6،500 جنيه.

: 6،500 جنيه. الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أقرت وزارة المالية في بيانها موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر، حيث يبدأ الصرف يوم 22 ديسمبر 2024، بينما تم تخصيص أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته لصرف المتأخرات.