نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي الطبيبة وسام شعيب يدافع عنها: لم تفشِ أسرار المرضى.. والهدف كان توعية المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، في مستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منصات التواصل الاجتماعي مجددًا بعد نشرها مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا حيث سردت فيه مواقف تتعلق بحالات حمل غير شرعي، ضمن جهودها – على حد قولها – لتوعية المجتمع بمخاطر اجتماعية معينة.

في المقابل، واجهت الطبيبة اتهامات بانتهاك خصوصية مرضاها واستخدامها لهذه القصص للترويج لنفسها.

تصريحات محامي الطبيبة

قال هيثم السيد عبدالعزيز، محامي الدكتورة وسام شعيب، إن موكلته لم تفشِ أسرار أي مريض ولم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف هويتهم، مؤكدًا أن ما ورد في الفيديو هو وقائع حقيقية حدثت بالفعل دون المساس بالخصوصية.

وأضاف المحامي أن الطبيبة وسام واثقة من براءتها، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تحدثت عنها كانت بأسماء مستعارة، مما يصعب الوصول إلى هويتهم الحقيقية.

بيان محامي وسام شعيب: هدفها كان النصح وليس الشهرة

أصدر محامي الدكتورة وسام بيانًا صباح اليوم، أكد فيه أنها تعاملت معاملة محترمة في مركز شرطة كفر الدوار، وأن هدفها من نشر الفيديو كان توعية المجتمع ببعض الظواهر التي تلاحظها في عملها اليومي، مشيرًا إلى أنها ربما خانها التعبير في بعض الألفاظ، ولكنها لم تقصد الإساءة أو فضح أي مريض.

كما أوضح البيان أن الطبيبة كانت ترغب في جمع تبرعات لدعم الأطفال الذين يولدون في هذه الظروف الصعبة.

تفاصيل الحالات التي أثارت الجدل

انتشر مقطع الفيديو الذي نشرته الطبيبة، وذكرت فيه حالات مثيرة، منها حمل فتاة قاصر في الشهر الثامن ورغبة الأسرة في إجهاض الجنين، وقصة سيدة أكبر من زوجها العرفي بخمسة عشر عامًا تؤجر شابًا لكتابة الجنين باسمه، وحالة أخرى لامرأة تواجه عقوبة السجن بتهمة الزنا بعد علاقة غير شرعية.

رد الطبيبة وسام شعيب على اتهامات الشهرة

وفي مقطع جديد نشرته عبر صفحتها، أكدت الدكتورة وسام أنها لم تكن تبحث عن الشهرة أو "التريند"، قائلة إنها استيقظت لتجد أن الفيديو قد انتشر على نطاق واسع، وأن هدفها الأساسي كان لفت الانتباه إلى قضايا إنسانية وجمع تبرعات للأطفال المحتاجين للرعاية الطبية.