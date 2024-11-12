نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إلقاء القبض عليها.. أول تعليق من زوج طبيبة النساء وسام شعيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الدكتورة وسام شعيب، أخصائية النساء والتوليد في مستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها بثًا مباشرًا عبر حسابها الشخصي، تحدثت فيه عن تجارب مهنية تضمنت مواقف عن حالات حمل غير شرعي وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.

أثار الفيديو ردود فعل واسعة بين الجمهور المصري، بين مؤيد ومعارض، وسرعان ما تدخلت الأجهزة الأمنية لتلقي القبض عليها للتحقيق في الواقعة.

موقف الزوج والدفاع عن الطبيبة

أعرب الدكتور مصطفى درويش، زوج الطبيبة وسام شعيب، عن دعمه الكامل لها عبر منشور على "فيسبوك"، مؤكدًا أن زوجته لم تذكر أسماء أو تفاصيل شخصية تتيح التعرف على المرضى، وأن هدفها كان التوعية المجتمعية، وقال درويش: "دكتورة وسام على حق، وأنا وراها للنهاية".

موقف نقابة الأطباء والتحقيقات الرسمية

استجابت النقابة العامة للأطباء للشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، والتي اتهمتها باستخدام لغة غير لائقة والتشهير بمرضاها من خلال نشر الفيديو.

وبدورها، بدأت النيابة الإدارية تحقيقًا شاملًا بناءً على تكليف من المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي وجه وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان للتحقق من محتوى الفيديو، وما إذا كان يشكل انتهاكًا لأخلاقيات مهنة الطب.

ردود فعل دينية حول الواقعة

علقت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، على الواقعة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالحياء والستر في المجتمع، حيث قالت: "الإسلام دين الحياء، ويجب على كل مسلم أن يتحدث بألفاظ تتسم بالحياء والجمال".

كما نصحت عوف عبر صفحتها الشخصية بعدم الخوض في أعراض الناس من أجل الشهرة.

دفاع الطبيبة عن موقفها

في مواجهة الانتقادات، دافعت وسام شعيب عن نواياها، مؤكدة عبر "فيسبوك" أن هدفها كان التوعية المجتمعية وليس الترويج لنفسها.

وذكرت أن حديثها كان عامًا ولم يتطرق لأي تفاصيل شخصية، وإنما كان يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا أخلاقية ومجتمعية تتزايد في المجتمع المصري.