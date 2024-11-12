وزارة العمل : زيارة تفتيشية وتوعوية لتعزيز علاقات العمل بمواقع شركة خالدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - قالت وزارة العمل ، فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة مطروح ، نظمت زيارة تفتيشية على حقول المنطقة المركزية بالسلام (شركة خالدة للبترول) ، قام بها مكتب عمل مطروح ، للتفتيش والتوعية العمالية بالشركة وشركات الخدمات التي تعمل بموقع حقول المنطقة المركزية بالصحراء الغربية - طريق سيوة ، بحضور عدد من مسئولي شركات ابسكو للخدمات البترولية ، وواي اند واي للتغذية بواقع 48 من العاملين بتلك الشركات ، تضمنت الزيارة تقديم التوعية حول عدد من أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاصة بعقود العمل ، والتأمينات ، والتأكد من تطبيق الحد الادني للاجور ، والإجازات السنوية والرسمية ، وحقوق وواجبات العاملين ، وما يستفيد به العاملين من خدمات ، وتطبيق نسبة الـ 5% من بين العاملين من ذوي الهمم طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، فى إطار خطة تنفيذها المديرية لمتابعة الشركات والمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام القانون وحماية ورعاية القوى العاملة بداخلها وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، وتوفير مناخ عمل آمن ..

وأوضح خالد عبد العزيز مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريرٍ للوزارة ،أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ،خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ،إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار ، وأضاف مدير المديرية ، أنه حضر الزيارة المهندس خلف مبروك مدير الحقول ، وصلاح عبد المعبود مدير عام الخدمات المساعدة ، ومحمد عبداللطيف مدير عام مساعد الخدمات الإدارية ، وأحمد عبد السلام مدير التغذية بالموقع ، وألقى الندوة على نصيب مدير مكتب عمل مطروح ، وماهر شحاتة مفتش أول تفتيش العمل ، وفي ختام الزيارة جرى توجيه الشكر للمسئولين بشركة خالدة للبترول على حسن التنظيم والتعاون لتوعية العاملين لدفع عملية الإنتاج والتنمية ..