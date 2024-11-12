وزارة العمل : اجتماع تنظيمي مع مديري مكاتب التشغيل لمتابعة آخر المستجدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، اجتماعاً تنظيمياً مع مديري مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ،وذلك لمناقشة سير العمل بالمكاتب ، ومواجهة كافة التحديات ، ووضع الحلول لها، والوقوف على تحقيق أعلى مستوى من الإنجازات الشهرية ، والعمل على توفير أكبر عدد من فرص العمل اللائقة لراغبي العمل وذوي الهمم داخل نطاق المحافظة ، والحرص على نشرها بالنشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل ، كما تم مراجعة بعض الأعمال منها : العمل على ماكينة التحصيل الإلكتروني ، والخطط التسويقية ، والتفعيل الإلكتروني ، ومعوقات الإدخال على منظومة التشغيل ، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة ، و صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، وتفعيل دور المكاتب وتحصيل مستحقاته ، وتقديم كافة أوجه الدعم للمترددين على المكاتب للحصول على خدمة لائقة وكريمة ، ووضع أطر لمناقشة المعوقات وتسطير الحلول ، كما جرى خلاله التأكيد على ضرورة مراعاة كافة القواعد الإدارية والفنية لإجراء التفتيش على المنشآت ، وتكثيف المرور على المنشآت وبصفة خاصة المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتفعيل دورها فى خدمة المواطنين والمجتمع من خلال الأجهزة التابعة لها من مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل ، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة وتوصيل الخدمات والدعم لمستحقيها ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين ، ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة بالمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، وتنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأضافت مدير المديرية أنها ترأست الاجتماع ، وفوزي صابر وكيل المديرية ، بحضور فاطمة عبد المنعم مديرة إدارة بحوث العمالة ، ومنى يحيي مدير الشؤون المالية ، ود.أيمن شعبان إدارة التدريب المهني بالمديرية ، منوهة إلى أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على تنفيذ الخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة ، في إطار حرص مديرية العمل على تحقيق أعلى مستوى إنجاز والنهوض بتحقيق الخطط الموضوعة وتنفيذ الرؤية والرسالة المنشودة المنوط بالمديرية تنفيذها على أكمل وجه، فى ظل تطبيق معايير العمل الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية وصدقت عليها الدولة المصرية ..