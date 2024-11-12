وزارة العمل: فعاليات يوم السلامة العالمى 2024 بشرق بورسعيد .. تحت شعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، شاركت مديرية العمل ببورسعيد فى فعاليات اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، بمقر شركة قناة السويس للحاويات بشرق التفريعة ، بحضور 500 عامل ، والتى تحتفل به شركة APM Terminals فى جميع فروعها فى العالم ، حيث تعتبر الشركة جزء من وحدة اعمال النقل والخدمات اللوجستية لشركة ميرسك Maersk ، والتى تعتبر أكبر شبكات للموانئ والخدمات الداخلية المتكاملة شمولا فى العالم ،والتى تتألف من 76 ميناء وأكثر من 100 موقع للخدمات الداخلية حول العالم ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية التوعوية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأفاد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، في تقريره للوزارة، أن تلك الفعاليات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والاهتمام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت ومواقع الإنتاج بهدف توفير بيئة عمل ومحيط أكثر أمانا ًوصحة واستدامة للعمال وأصحاب الأعمال ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت كلمة للسيد / كيلد موسجارد كريستنسن الرئيس التنفيذى لميناء قناة السويس للحاويات ، شجع خلالها العاملين على بذل مزيد من الجهود ومشيداً بأدائهم ، وقام المهندس هشام ناجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بتكريم بعض العمال والمهندسين ،واستكمل اليوم بتنفيذ بعض النشاطات من العاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية ، وشارك فى الفعاليات من المديرية الكيميائية عبير أبو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد، والكيميائي فايز رخا ، والكيميائية نجلاء بسيونى ..

ومن الجدير بالذكر أن شركة قناة السويس لتداول الحاويات (SCCT) محطة حاويات تقع في شرق بورسعيد وتعمل كمركز شحن لشرق المتوسط عند المدخل الشمالي لقناة السويس. تم تشغيل المحطة منذ أكتوبر 2004 ، وهي شركة خاصة مشتركة حصلت على امتياز لبناء وتشغيل وإدارة هذه المحطة الجديدة، وغالبية أسهم شركة (55% من الأسهم مملوكة من قبل (APM) كوسكو، و 10٪ مملوكة لهيئة قناة السويس وشركاتها التابعة، و 5٪ من البنك الأهلي المصري (NBE)، بينما يملك القطاع الخاص المصري 10٪ المتبقية ، كما يقع ميناء حاويات قناة السويس في موقع استراتيجي عند مصب قناة السويس - مما يوفر عدم انحراف عن أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم - ويخلق وصولًا فريدًا إلى الأسواق الرئيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط ومصر.