نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ يعلن إطلاق حملة توعية مكثفة في المجتمعات الساحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي، انطلاق حملة توعية مكثفة في المجتمعات الساحلية، بهدف تسليط الضوء على الجهود الحكومية الجبارة في مواجهة هذا التحدي الوجودي.

وأكد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة، التيينفذها المشروع توضح ثمار التعاون المثمر بين أجهزة الدولة المصرية، وزارة الموارد المائية والري والهيئة المصرية العامة لحماية للشواطئ والجهات الدولية المانحة الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، وصندوق المناخ الاخضر وآثار هذا التعاون في حماية الأرواح والممتلكات والبنيةالتحتية من خطر الغمر، وخلق بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار بالإضافة لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المجتمعات الساحلية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد الجنزوري مدير إدارة البيئة بمحافظة كفر الشيخ وأحد سفراء المناخ بمشروع تعزيز التكيف إلى أن أعمالالحماية للمشروع من العلامات الفارقة في تاريخ المحافظة الحديث لما لها من أثرٍ إيجابي ليس الآن فحسب ولكن أثر ممتد لاجيال وأجيال لمايتمتع به المشروع من أعمال حماية صديقة البيئة وايضا ذات منخفضة تكلفة.

وفي إطار هذه الحملة، أشار المنسق الإعلامي للمشروع، حسن جبر الله، إلى أن المرحلة الأولى انطلقت في محافظة كفر الشيخ، بإجراءمسح ميداني لفئات المجتمع الساحلي وذلك بهدف قياس مدى الوعي بمخاطر التغيرات المناخية، وفهم مدى معرفتهم بجهود الدولة المبذولةفي هذا الصدد.

وأضاف "جبرالله " أن المسح يشمل جميع فئات المجتمع الساحلي وخاصة الموجودة على الطريق الدولي الساحلي أمام أعمال الحمايةللمشروع مباشرة والتي تتضمن الصيادين والمزراعين والمدارس وأصحاب الحرف المختلفة والجمعيات الأهلية وموظفين القطاع العاموالخاص للشركات في نطاق الحماية.

جدير بالذكر أن المشروع نجح في حماية 69 كيلومترًا من أكثر المناطق انخفاضًا وعرضةً للغرق في محافظات كفر الشيخ، البحيرة،الدقهلية، دمياط الجديدة، وبورسعيد، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، وبمشاركة فعالة من المجتمع المحلي، خاصةً النساءوالشباب.

BC353ADE-06DE-404D-8614-393C1F976F39

50F15118-DAD0-4FA0-8B55-6875D8491EB7

928AB79E-1665-4346-815A-3A60DD55B39E

F764978F-6CFB-4E4D-84E9-FCE3F7E63317

187B9FEE-D794-4439-8FBC-E4AEC0A4D20A