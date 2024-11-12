نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخصيص ٢٠ فدان لإنشاء مجزر آلي ضخم بطريق الواحات بمدينة ٦ اكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن سعي المحافظة نحو استبدال المجازر الحكومية اليدوية الكائنة داخل الكتلة السكنية باخرى آلية ذات المواصفات التكنولوجية والوسائل الحديثة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة للقضاء علي المشكلات البيئية الناجمة عنها والاضرار التي تلحقها بالبنية التحتية.

وأشار محافظ الجيزة إنه تم التنسيق مع المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتمت الموافقة علي تخصيص ٢٠ فدان بطريق الواحات نطاق مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مجزر آلي حديث يكون بديلًا عن مجازر المنيب بجنوب الجيزة والوراق وناهيا وكرداسة.

لافتا إنه سيتم وضع حجر الاساس خلال الأيام المقبلة لبدء عملية التنفيذ في اطار خطة الدولة للتشجيع علي ثقافة الذبح داخل المجازر وتجريم أعمال الذبح بالشوارع والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية يتم الكشف عليها من خلال الاطباء البيطريين.

وأوضح محافظ الجيزة ان المشروع يأتي اتساقا مع خطة وزارة التنمية المحلية في تطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وانشاء مجازر جديدة موجها الشكر للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية علي الدعم الدائم والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقًا من رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع وزارة الإسكان في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين مؤكدًا إنه روعي في اختيار موقع المجزر الآلي الجديد هي سهولة الوصول اليه سواء لقطاع المراكز أو الاحياء خاصه بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة الطرق بالمحافظة وكذا تحقيق الاشتراطات البيئية بعيدًا عن الكتلة السكنية.

وأشار محافظ الجيزة إنه سيتم الاستفادة من مواقع المجازر التي سيتم إخلاءها بجنوب الجيزة والوراق وكرداسة في انشاء منشأت خدمية للمواطنين " شهر عقاري، مدارس، سوق حضاري " وغيرها من المشروعات وفقًا للاحتياجات المرصودة بكل قطاع وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لاهالي المناطق المذكورة كما يخدم خمسة مدن جديدة في النطاق الاداري لمحافظة الجيزة " أكتوبر – الشيخ زايد – أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر – سفنكس ".