مركز البحوث البينية بجامعة حلوان ينظم ندوة علمية حول ابستمولوجيا البحوث البينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - نظم مركز البحوث البينية بجامعة حلوان ندوة تعريفية بعنوان "ابستمولوجيا البحوث البينية" تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور عماد محمد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة يبذل جهوداً حثيثة لدعم المعرفة والابتكار والبحث العلمي في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة مشيداً بالدور المحوري لمركز البحوث البينية في تعزيز منظومة البحث العلمي بالجامعة.

وقدم الندوة الدكتور محمد عبد الخالق مدبولي عبد الخالق أستاذ أصول التربية المتفرغ والعميد الأسبق لكلية التربية بجامعة حلوان حيث سلط الضوء على أهمية التوجه نحو البحوث البينية والفروق الجوهرية بينها وبين المعارف البينية مستعرضاً نماذج للتخصصات المدمجة التي أثمرت عن تخصصات بينية تلبي احتياجات المجتمع.

وأوضحت الدكتورة سحر كمال محمد مدير مركز البحوث البينية أن المركز يعد أحد الكيانات الاستراتيجية الداعمة لقطاع الدراسات العليا والبحوث ويضطلع بدور محوري في نشر ثقافة البحوث البينية وتشجيع إزالة الحواجز بين التخصصات المختلفة وتهيئة بيئة محفزة لالتقاء الباحثين من شتى المجالات.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي ينظمها المركز لتعزيز ثقافة البحوث البينية وقد تضمنت مناقشات مستفيضة حول المعوقات والتحديات التي تواجه الباحثين عند إعداد البحوث البينية وأوصى المشاركون بأهمية تكثيف مثل هذه الفعاليات لزيادة الوعي بمزايا البحوث البينية مقارنة بالبحوث التقليدية.