رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في ”كوب 29” بأذربيجان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى لقمة المناخ، التي تنعقد في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، بجمهورية أذربيجان، وذلك نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولدى وصوله إلى مقر القمة، استقبل رئيس مجلس الوزراء كل من السيد/ "أنطونيو جوتيريش"، السكرتير العام للأمم المتحدة، والسيد الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، حيث رحب السكرتير العام للأمم المتحدة والرئيس الأذري بمشاركة الدولة المصرية في هذا الحدث المهم، الذي يجتمع فيه قادة ورؤساء حكومات من حوالي 200 دولة لمناقشة كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة.

وعقب ذلك، تم التقاط صور تذكارية جماعية للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية أذربيجان، ورؤساء الدول والحكومات المشاركين، وذلك قبل بدء الجلسة الافتتاحية.