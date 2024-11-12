مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يجتمع مع المدير المؤقت لمعهد الشرق الأوسط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - اجتمع السفير د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية مع الدكتورة/ سوزان ساكستون المدير المؤقت لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن والدكتور/بول سالم نائب مدير المعهد لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية الأمريكية.

تم خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لدعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في دفع الحوار البنّاء وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين.

وقد أكد السفير د. سامح أبو العينين على أهمية هذا التعاون في تعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين، وتطوير السياسات المشتركة التي تدعم الأهداف التنموية لمصر، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.