نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات جديدة من "التربية والتعليم" حول اختبارات نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة لجميع المدارس تتعلق بآلية إجراء اختبارات شهر نوفمبر، والمقرر انطلاقها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. ووجهت الوزارة المدارس بضرورة إتمام تدريس المنهج المقرر لشهر نوفمبر قبل حلول موعد الامتحانات.

كما أرسلت الوزارة خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن الإجراءات اللازمة لطباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024/2025، والتي ستبدأ لصفوف النقل في نهاية هذا الشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة التعليمية هي المسؤولة عن طباعة الامتحانات للمرحلة الابتدائية، ولن تتكفل المدارس بأي تكاليف تتعلق بهذا الأمر.

ضوابط اختبارات نوفمبر لصفوف النقل

تنظيم الاختبارات على مستوى الإدارات التعليمية.

إعداد ثلاثة نماذج للامتحانات لصفوف المرحلة الابتدائية.

تحديد الأسبوع الأخير من الشهر موعدًا للاختبارات.

إجراء الامتحانات في الحصة الثانية، بحيث تستغرق نصف فترة دراسية فقط.

