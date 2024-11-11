نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نقابة الأطباء على اتهام طبيبة بالتشهير بالمرضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النقابة العامة للأطباء تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تشهيرًا بالمرضى، واستخدام ألفاظ لا تليق تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية تسيء إلى المريض والمهنة معًا.

وأوضحت النقابة أنها تتعامل بحسم مع أي مخالفات لأعضائها، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد وآداب المهنة المتعارف عليها يتم إحالته للتحقيق والهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المناسبة، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء، ما يعني منعه من ممارسة مهنة الطب.

وشددت النقابة على أن لائحة آداب المهنة تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والقيم العليا، وحريصًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية دون استغلال، وأن يتحلى بالأمانة والدقة في جميع تصرفاته، ملتزمًا بالسلوك القويم، ومحافظًا على كرامته وكرامة المهنة بما يحافظ على شرفها، وفقًا لما ورد في قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة.