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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع ميتا… "الآثار" تطبيق تقنية للاستكمال الافتراضي على 5 تماثيل بمتحف التحرير في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل، إنه بشأن مشروع Instagram Project Revival تم التطبيق على 5 تماثيل من متحف المصري بالتحرير.
وضمن التماثيل تمثال سنوسرت الأول، وتمثال الملك خع سخموي، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت، وتوت عنخ آمون، تمثال آمون وزوجته موت وسيتي الأول.
وبدأت منذ قليل فعاليات حفل إطلاق مشروع Instagram Project Revival من المتحف المصري بالتحرير بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع شركة ميتا العالمية، بمقر المتحف المصري بالتحرير.
حفل إطلاق مشروع Instagram Project Revival
ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 122 على تأسيس المتحف المصري بالتحرير، وسيتم عمل جولة للصحفيين للتعرف على بعض القطع الأثرية الخاصة بالمشروع، ويشمل الحفل كلمة لوزير السياحة والآثار ومسؤول شركة ميتا العالمية في مصر.