لقاء الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني على هامش القمة العربية الإسلامية: دعوة لوقف التصعيد ودعم حل الدولتين

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على هامش القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين مصر والأردن حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، لا سيما مع تصاعد الأزمات في غزة ولبنان.





بحث الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة

وصرّح السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث ناقش الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والأردن لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

كما حذّر الزعيمان من المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن السياسات التصعيدية الحالية، مؤكدين أن هذه السياسات تهدد بجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.



رفض التهجير القسري ودعم حل الدولتين

أكد الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني تطابق مواقف البلدين بشأن رفض سياسات التهجير القسري التي تهدد الشعب الفلسطيني، وشددا على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة.

واتفق الزعيمان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار سياسي يُفضي إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





دعوة المجتمع الدولي للتحرك

كما دعا الرئيس السيسي والملك عبدالله المجتمع الدولي إلى القيام بدور فعّال لوقف التصعيد، والعمل على إنهاء الأزمات الراهنة في المنطقة من خلال إطلاق مسار للسلام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

وأعربا عن أملهما بأن تُثمر الجهود الحالية في