وزير الطيران المدني يلتقي السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية لبحث سبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بمقر ديوان عام الوزارة السفير إريك شفاليه السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية ، وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني..

حيث يأتى هذ اللقاء في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وفرنسا والممتدة لسنوات طويلة ؛ والتى شهدت نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة على كافه الأصعدة،.

هذا وقد بحث الجانبان عدداً من الموضوعات المشتركه ، من بينها دراسة إمكانية تعديل الاتفاقية الثنائية فى مجال النقل الجوى والموقعة بين سلطتي الطيران المدني المصري والفرنسي، وسبل دفع جهود الشراكة الفعالة في مجال تطوير المطارات والأرصاد الجوية والتقنيات الحديثة والمتطورة في مجال النقل الجوي.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الطيران بالسفير الفرنسي والوفد المرافق له ، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين،، حيث استعرض الوزير خطة الوزارة وجهودها التنموية في مواصلة مشروعات التطوير والتي يأتي على رأسها تطوير قطاع المطارات المصرية من حيث الاداره والتشغيل ، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة،، لاسيما في ضوء الإمكانيات التي يحظى بها قطاع الطيران المدني المصري، مضيفًا بأن الوزارة تحرص على تعميق أطر التعاون والتنسيق الفعال مع شركائها الاستراتيجيين في كافة المجالات ، خاصة وأن فرنسا تعد شريكا تجاريًا واقتصاديًا بالغ الأهمية بالنسبه لقطاع الطيران المدني المصري بشكل خاص و للدولة المصريه بشكل عام ،

ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي عن شكره وتقديره لوزير الطيران المدني ولحفاوه الاستقبال ، قائلًا أن "أنظمة الملاحه الجوية والمطارات والطائرات هي مجالات أساسية للشراكات الثنائية " ؛ مؤكدا عن استعداد بلاده الكامل نحو دعم أفاق أرحب من التعاون الفعال مع قطاع الطيران المدني المصري في كافة الأنشطة، مؤكدًا على حرص الجانب الفرنسى الدائم لدعم مسيرة التنمية الشاملة بمصر،، لافتًا بأن هناك العديد من الشراكات الفرنسية المصرية قد أثبتت نجاحها في عدة مجالات وعلى رأسها قطاع الطيران المدني بأنشطته المختلفه كما أشار السفير الفرنسي عن تطلع العديد من الشركات الفرنسية بالاستثمار في المشروعات التنموية بقطاع المطارات المصرية، بما يدعم التعاون الاقتصادي و الأستثماري بين الجانبين.