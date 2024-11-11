رئيس الأعلى للإعلام يتفقد المركز الاعلامى للقمة العربية الاسلامية بالرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - أجرى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جولة في "واحة الإعلام" في منطقة "الصالات الرياضية" في العاصمة السعودية «الرياض»، بمصاحبة الدكتور الغامدى وكيل وزارة الاعلام السعودية وكبار المسئولين بالوزارة ،تزامنًا مع مشاركته في فعاليات القمة العربية الإسلامية، رافقه خلالها

وتفقد جبر، خلال جولته بالواحة أجنحة، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، الصندوق السعودي للتنمية، كما تفقد منطقة الحفاوة السعودية، ومنطقة التواصل، ومعرض الواحة، ووادي الواحة الذي يوفر مساحة لخدمة الإعلاميين من خلال شاشات البث المباشر للقمة، ومكاتب وأجهزة للاستفادة منها في التغطيات الإعلامية للقنوات والصحف المحلية والدولية، إلى جانب الاستوديوهات التلفزيونية.

وادلى بتصريحات اساد فيها بالعلاقات المصرية السعودية ، وتمنى للقمة النجاح وصدور قرارات تساعد فى رفع النعاناة عن الشعب الفلسطينى وتحقق الامن والاستقرار فى المنطقة.