سويلم يستعرض مع قيادات الوزارة؛ انجازات وأعمال الوزارة خلال الفترة الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - الدكتور سويلم :اتوجه بكل الشكر والتقدير للعاملين بالوزارة علي تنفيذ خطط الوزارة للموسمين الصيفي والشتوي وهو ما انعكس علي ضبط الاداء وتحقيق اهداف منظومة المياه في جميع انحاء الجمهورية

- ⁠حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة ، وإتخاذ ما يلزم لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم

- أداء ميدانى متميز لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية وهو ما لمسته بالتواصل المباشر مع المنتفعين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ

- التوجيه بمراعاة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الإعتيادى ومعاقبة المخالفين لذلك

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض ما تحقق من انجازات واعمال خلال الفترة الماضية سواء خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية (الموسم الصيفي) او خلال الاعداد للموسم الشتوى ٢٠٢٤ .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان ، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل .

واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الموسم الصيفى للعام الحالى والاعداد للموسم الشتوي ، حيث توجه سيادته بكل الشكر والتقدير للعاملين بالوزارة علي تنفيذ خطط الوزارة للموسمين الصيفي والشتوي وهو ما انعكس علي ضبط الاداء وتحقيق اهداف منظومة المياه في جميع أنحاء الجمهورية ، مشيدا بالأداء الميدانى المتميز لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية وهو ما لمسه بالتواصل المباشر مع المنتفعين ، وكذا من خلال السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وقد وجه الدكتور سويلم بمراعاة كافة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الإعتيادى مع إختيار العاملين المتميزين فقط لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد ، ومعاقبة المخالفين لذلك ، ومشيراً للمجهودات المبذولة فى مجال تحصيل مستحقات الوزارة للإستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم ، والعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .