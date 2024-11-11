نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024: برودة ليلية وشبورة مائية صباحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن تكون الأجواء باردة، خاصة خلال ساعات الليل في كافة الأنحاء، مع تزايد البرودة في المناطق الصحراوية والساحات المكشوفة، مما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة.

تفاصيل الطقس اليوم

خلال النهار

معتدل الحرارة : على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

: على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. مائل للحرارة: على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خلال الليل

مائل للبرودة : على معظم أنحاء البلاد، وتزداد البرودة بشكل ملحوظ في المناطق المكشوفة والصحراوية.

: على معظم أنحاء البلاد، وتزداد البرودة بشكل ملحوظ في المناطق المكشوفة والصحراوية. درجات الحرارة المتوقعة : القاهرة: الصغرى تسجل نحو 19 درجة مئوية. سانت كاترين: تنخفض الصغرى إلى 9 درجات مئوية.

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الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية : تتكون صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية ويستدعي الحذر أثناء القيادة.

: تتكون صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية ويستدعي الحذر أثناء القيادة. فرص الأمطار: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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