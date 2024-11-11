نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024 وتحديثات منظومة الحماية الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024، ويستفيد من هذا البرنامج 5.2 مليون أسرة، بما يعادل نحو 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وقد أكدت الوزارة حرصها على التنسيق الكامل مع المديريات لضمان سهولة الصرف وتلافي أي مشكلات قد تطرأ.

موعد صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024

أوضحت وزارة التضامن أن صرف الدعم سيبدأ اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، وسيكون متاحًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مما يسهل عملية الصرف للمستفيدين.

جهود وزارة التضامن في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية

في سياق متصل، صرح الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بتوسيع نطاق الدعم ليشمل 4.7 مليون أسرة، من خلال برامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، مع اتخاذ عدة إجراءات لدعم الفئات الأشد احتياجًا.

تطوير المنظومة القانونية واستهداف المناطق الأكثر فقرًا

أضاف "عبدالرحمن" أن الوزارة تعمل على تطوير القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعديل قانون الضمان الاجتماعي لضمان تقديم خدمات دعم شاملة ومتكاملة.

كما قامت الوزارة بتفعيل آلية استهداف تعتمد على تحديد المناطق الأشد فقرًا لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر عوزًا.

دمج وتنقية بيانات الضمان الاجتماعي

كجزء من جهود الوزارة، تم دمج بيانات الضمان الاجتماعي وتنقيتها تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك لبناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تحسين فعالية البرامج الاجتماعية وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أكثر كفاءة.