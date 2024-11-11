نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ليلًا في 9 مناطق وتوصي بارتداء الملابس الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تقريرًا يحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل والصباح الباكر على عدد من المناطق، حيث يسود طقس شديد البرودة ليلًا وحتى شروق الشمس.

وقد نصحت الأرصاد سكان تلك المناطق بارتداء ملابس شتوية مناسبة للتعامل مع هذا الطقس.

المدن التي تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة

تشمل المدن التي يُتوقع أن تشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة ليلًا:

وسط سيناء

سيوة

بني سويف

العريش

رفح

أسيوط

كاترين

نخل

السلوم

تصل درجات الحرارة الصغرى في هذه المدن إلى ما بين 9 و14 درجة مئوية، مما يجعل الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا يتجاوز 12 درجة مئوية، إذ يكون الطقس معتدل الحرارة نهارًا وباردًا إلى شديد البرودة ليلًا.

نصائح الأرصاد للسكان

أوصت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، سكان المناطق المتأثرة بارتداء ملابس شتوية خفيفة، خاصة عند الخروج ليلًا، لمواجهة الطقس البارد في تلك الساعات.

كما نصحت سكان المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي بالاستعداد لانخفاض درجات الحرارة الليلي وارتداء ملابس شتوية خفيفة.