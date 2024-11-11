نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في القاهرة والجيزة ومناطق أخرى: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على بعض السواحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم في القاهرة والجيزة، حيث تشهد البلاد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة العظمى مع أجواء غائمة جزئيًا معظم ساعات النهار، ما يقلل من فترات سطوع الشمس حتى المساء.

درجات الحرارة وأجواء الطقس في القاهرة والجيزة

درجات الحرارة : انخفضت ما بين 2 إلى 3 درجات، مما أسهم في أجواء خريفية معتدلة نهارًا.

: انخفضت ما بين 2 إلى 3 درجات، مما أسهم في أجواء خريفية معتدلة نهارًا. الأمطار: توقعت الأرصاد الجوية تراجع تأثير المنخفض الجوي، إلا أن فرص هطول الأمطار لا تزال مستمرة على بعض المناطق الساحلية.

مناطق تشهد سقوط الأمطار اليوم

أشارت هيئة الأرصاد إلى احتمال سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مدن ومحافظات مطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وهي:

المناطق الغربية : مطروح، الضبعة، السلوم، العلمين، وسيدي براني.

: مطروح، الضبعة، السلوم، العلمين، وسيدي براني. المناطق الشرقية: الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، وبورسعيد.

نشاط الرياح اليوم

الرياح : سجلت سرعات الرياح المعتدلة بين 24 و26 كيلومترًا في الساعة على مستوى المدن والمحافظات.

: سجلت سرعات الرياح المعتدلة بين 24 و26 كيلومترًا في الساعة على مستوى المدن والمحافظات. الملاحة البحرية: الحالة العامة للرياح تساهم في استقرار الأنشطة البحرية في بعض المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط:

حالة البحر : معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

: معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر. اتجاه الرياح: شمالية غربية، مما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية.

البحر الأحمر: