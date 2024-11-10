أ.د أسامة إمام يلبي دعوة مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات

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أحمد جودة - القاهرة - قام السيد الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، بتلبية دعوة مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات في إطار المشاركة المجتمعية ودعم الكليه لكافة أطراف العملية التعليمية.

وشهد سيادته مناقشة عدد من مشاريع البحث (الكابستون) لطلاب الصف الثالث الثانوي وقد أشاد سيادته بمستوى مشاريع الطلاب، مؤكدا أنها على درجة عالية من الإبداع والدقة التقنية كما أثنى على أداء الطلاب المميز في العروض وعلى المستوى العلمي الرفيع الذي وصلوا إليه.

و تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدائل قوية للثانوية العامة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 محاور أساسية وهي العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي، وتشتمل على مسارات متعددة بعد التخرج، أولها الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق بالمعاهد الفنية، والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

ولها مميزات عدة، أولها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، فضلًا عن فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

ونصح إمام طلاب المدرسة بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج مرتبطة بتكنووجيا إدارة المعلومات الصحية وبرنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية والذكاء الاصطناعى وأمين سيبرانى وعلوم بيانات.