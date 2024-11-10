نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع 2770 طبق بيض المائدة بسعر 150 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم انتظام توفير بيض المائدة بالمجمعات الإستهلاكية والمنافذ السلعية بسعر ١٥٠ جنيهًا للكرتونة.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر ومديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير وتوزيع ٢٧٧٠ طبق بيض مائدة للمواطنين اليوم كدفعة أولى على ان يتم توفيرها بشكل يومي والإعلان عن مواقع وأماكن بيعها للمواطنين للتسهيل عليهم.

لافتا أنه جاري التنسيق مع المديريات والجهات المعنية وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات يوميه تغطي كافة قطاعات المحافظة في إطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم توفير وتوزيع بيض المائدة بالمعارض الثابتة والمنافذ السلعية التي تُقيمها المحافظة أو التابعة لمديرية التموين بكل حي ومركز ومدينة لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مُخفضة أقل من مثيلها بالأسواق.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جُهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطنيها بمُختلف المراكز والمُدن والأحياء.

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