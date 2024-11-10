نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض؟ الإفتاء تجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد لها حول كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض ؟

قائلة عبر فتوى تحمل رقم “8466” إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.