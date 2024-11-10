الرئيس السيسى: تفاهم كبير للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وماليزيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات الثنائية مع رئيس وزراء ماليزيا أو على المستوي الموسع، كان التفاهم كبيرا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتعاون في كافة المجالات بما يعود بالنفع على مصر وماليزيا.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ماليزيا: "نتعاون في الاستثمارات ومجال صناعة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتبادل الثقافي، وخاصة ما يقوم به الأزهر تجاه تعليم أبناء دولة ماليزيا".