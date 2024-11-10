نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طفرة تنموية.. مستشفى بولاق الدكرور صرح طبي عملاق على أحدث طراز لخدمة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد منظومة التأمين الصحي الشامل، نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بكفائتها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل، لتتحمل الدولة أعباء توفير الخدمة الصحية عن غير القادرين، والمستفيدين لهم حرية اختيار مقدمي الخدمات سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص.

وحاليًا يجرى العمل على قدم وساق من أجل الإنتهاء من تطوير وتنفيذ مبنى جديد بمستشفى بولاق الدكرور جاري انشاءه، والمبنى مقام على مساحة 3.630م2 ومكون من دور ارضى و٦ أدوار متكررة، وذلك في اطار مشروع التطوير الشامل الجاري تنفيذه بالمستشفي لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وسيضم المبنى الجديد غرف عناية مركزة للأطفال وعناية اطفال مبتسرين وعناية مركزة وعناية متوسطة وقسم للغسيل الكلوى وقسم التوليد وإقامة داخلية وغرف عمليات وذلك بإجمالي 225 سريرا.

كما سيتم تطوير مبنى العيادات الخارجية والمقام على مساحة 400م2 والذي يضم 18 عيادة تغطي كافة التخصصات حيث شدد على ضرورة استكمال خطه التطوير الشاملة بمبنى المستشفى الحالى مع مراعاة انتظام تقديم الخدمات الصحية بالعيادات الخارجية.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي متابعة نسب التنفيذ بالمبنى الرئيسي الجديد الجارى انشاءه بمستشفى بولاق الدكرور العام.

حيث تفقد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، شروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد والتي تعد إحدى المشروعات الصحية الضخمة التي تنفذ علي أرض المحافظة باعتمادات مالية تخطت المليار جنية.

وأكد محافظ الجيزة، أن المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية شهدت اهتماما كبيرا من خلال التطوير الشامل للمنظومة بدء من الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف وحتى المستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة.

حيث إطمأن محافظ الجيزة على نسب إنجاز المشروع وإلتزام الشركة المنفذة بالجداول المحددة للإنتهاء.

وإستمع المحافظ لشرح من مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة عن اقسام المستشفى ومحتوياتهم ومكونات التطوير مؤكدا على سرعة إدخال المشروع إلى الخدمة لرفع مستوى الخدمات الصحية نظرا لأهميتها في خدمة قطاع كبير من المواطنين بحي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة.



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