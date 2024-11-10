“الصحفيين” تنظّم ندوة حول تأثيرات ما يدور في باب المندب على الاقتصاد المصري والعلاقات التجارية مع دول المنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، ندوة حول تأثيرات ما يدور في باب المندب على الاقتصاد المصري والعلاقات التجارية مع دول المنطقة.

يشارك في الندوة اللواء أحمد ونيس، مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق، والدكتور أحمد طاهر، مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والاقتصادية، ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بهذا الشأن.

يأتي يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2024م، الساعة الخامسة مساءً، يدير الندوة الأستاذ محمد شلبي أمين، الكاتب الصحفي بدار الهلال.