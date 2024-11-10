نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذ حملة رقابية على الأسواق والمنشآت والمنافذ التجارية والمخابز بـ 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت إدارة تموين 6 أكتوبر التابعة لمديرية التموين بالجيزة، حملة رقابية على الأسواق وعدد من المنشآت والمنافذ التجارية والمخابز، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة جميع صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمود بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وأعلنت المديرية في بيان لها، إن الحملة أسفرت بالاشتراك مع مباحث التموين، عن تحرير 11 محضر جنح، بياناتهم كالآتي: محضر مصادرة كمية من الزيت والطحينة والخل دون مصدر أو أي بيانات، شملت (طن زيت، و400 كجم طحينة، و100 كجم خل).

كما تم ضبط كمية من اللحوم والكبدة والجبنة المفرومة عليها عفن واستيكر يلتصق بها، شملت: (250 كجم كبدة، و27 كجم سجق، و6 كجم جبنة مفرومة، و100 كجم لحمة مفرومة مجهولة المصدر ودون صلاحية).

وحررت مديرية تموين الجيزة محضر استعمال اسطوانات منزلية فى أحد المطاعم، وتم ومصادر عدد 2 أسطوانة، ومحضر غلق بدال تموين دون إذن فى مواعيد العمل، ومحضر بيع اسطوانات صغيرة زنة 12.5 كيلو بوتاجاز دون تصريح من الجهات المختصة، ومحضرين عدم وجود ترخيص لبعض المحال التجارية، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر عدم وجود شهادة صحية.

كما تم المرور على بعض المخابز البلدية ولم يتم تحرير أي محاضر.

FB_IMG_1731240400318

FB_IMG_1731240405707

FB_IMG_1731240403962